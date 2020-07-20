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Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края с формулировкой «в связи с утратой доверия» и назначил временно исполняющего обязанности руководителя региона, сообщила пресс-служба Кремля.

«Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента Российской Федерации… Назначить Дегтярева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края», — говорится в указе президента.

#Громкое дело
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Дегтярев родился 10 июля 1981 года в Самаре. В 1998 году с отличием окончил Самарский международный аэрокосмический лицей, в 2004 году окончил Самарский государственный аэрокосмический университет, получил специальность «менеджер» в том же вузе на факультете экономики и управления в 2005 году. Женат, четверо детей.

С 2009 года состоит в кадровом резерве Президента России. С 21 декабря 2011 года — депутат Госдумы от ЛДПР. В марте 2016 года Владимир Жириновский назвал Дегтярева одним из возможных кандидатов в президенты России от ЛДПР на выборах 2018 года.

Сергея Фургала задержали 8 июля, предъявив обвинения в организации убийств и покушения на убийства предпринимателей в Хабаровском крае в 2004-2005 годах. После задержания Фургала в регионе начались массовые стихийные митинги, которые продолжаются до сих пор.

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