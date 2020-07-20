Российскую элиту заподозрили в получении вакцины от коронавируса

Политическая и экономическая элита России якобы получила доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса с апреля 2020 года.

Речь идет о препарате Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Предпринимателям и топ-менеджерам вводили препарат, который на тот момент только испытывался.

Один из бизнесменов, которому сделали прививку, рассказал изданию, что решил рискнуть, чтобы жить нормальной жизнью и не отказываться от деловых встреч. По его словам, он не испытывал побочных эффектов.

Добровольцы участвовали в вакцинации бесплатно, им вводили две дозы вакцины и отслеживали реакцию организма. Сама программа вакцинации была легальной, однако про нее нигде не сообщали, иначе желающих было бы слишком много.

При этом директор центра Александр Гинцбург сообщил «Интерфаксу», что ему неизвестно о том, что представители элиты получили доступ к российской вакцине от COVID-19. На сегодня вакцина еще не выпущена в гражданский оборот, препарат тестируется на добровольцах.