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Российскую элиту заподозрили в получении вакцины от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Политическая и экономическая элита России якобы получила доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса с апреля 2020 года.

Речь идет о препарате Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Предпринимателям и топ-менеджерам вводили препарат, который на тот момент только испытывался.

Один из бизнесменов, которому сделали прививку, рассказал изданию, что решил рискнуть, чтобы жить нормальной жизнью и не отказываться от деловых встреч. По его словам, он не испытывал побочных эффектов.

Добровольцы участвовали в вакцинации бесплатно, им вводили две дозы вакцины и отслеживали реакцию организма. Сама программа вакцинации была легальной, однако про нее нигде не сообщали, иначе желающих было бы слишком много.

При этом директор центра Александр Гинцбург сообщил «Интерфаксу», что ему неизвестно о том, что представители элиты получили доступ к российской вакцине от COVID-19. На сегодня вакцина еще не выпущена в гражданский оборот, препарат тестируется на добровольцах.

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Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

slavaynin

тебя опять негры на колени поставили?)

BETEPAH86

И вот ты же Чудище, живешь то в России Максимилиан Артуро. Поделись тем, что ты употребляешь!!!! Крайне...

kygear

Это вам не в подгузники демократические гадить.

PARTIZAN2018

Давно уже нужно было пресовать амеров , они только этот язык понимают