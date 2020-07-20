Открыты регулярные авиарейсы из Санкт-Петербурга в Горно-Алтайск

Авиакомпания Nordwind выполнила первый в истории Республики Алтай регулярный рейс из Санкт-Петербурга в Горно-Алтайск, сообщили власти региона.

Рейс будет выполняться два раза в неделю, время в пути составит 4 часа 55 минут. Отправление из Санкт-Петербурга по вторникам и субботам – в 23:45 мск, прибытие в аэропорт Горно-Алтайска – в среду и воскресенье в 8:20 часов местного времени. Отправление из Горно-Алтайска – в 9:20 часов, прибытие в Санкт-Петербург – в 10:15 мск.

#Кухня Никаких правил: готовим русскую окрошку

«Мы видим достаточно высокую загрузку борта. Уже на первом рейсе из Санкт-Петербурга прибыли около 160 человек, это порядка 90% загрузки. Всего в минувшее воскресенье аэропорт Горно-Алтайска обслужил 1385 пассажиров. Такой пассажиропоток можно назвать рекордным – это максимальный суточный показатель за всю историю предприятия», – прокомментировал Глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

При этом представитель пресс-службы правительства региона рассказал, что местные жители очень долго просили об открытии прямого рейса на Санкт-Петербург, где учится много студентов из региона. Соответствующие обращения распространялись и в социальных сетях.

Также с 18 июля авиакомпания Nordwind открыла регулярные рейсы из Горно-Алтайска в Москву, аэропорт Шереметьево, три раза в неделю и стала четвертым перевозчиком, работающим на направлении Москва – Горно-Алтайск – Москва. Рейсы будут выполняться по пятницам, субботам и воскресеньям.

Ранее коммерческий директор авиакомпании Nordwind Антон Маттис на пресс-конференции Ростуризма рассказывал, что эти рейсы в Горный Алтай авиакомпания пока планирует выполнять до конца октября. При этом рассматривается вариант круглогодичного авиасообщения.

Кроме того, через аэропорт Горно-Алтайска в Москву летают самолеты авиакомпаний S7, «Победа» и «Уральские авиалинии». Выполняются рейсы в Красноярск, Екатеринбург, Омск, Казань, Новосибирск, Белокуриху.

Продолжают выполняться внутрирегиональные авиарейсы в село Усть-Кокса. В настоящее время в связи со сложной эпидемиологической обстановкой временно приостановлены полеты в Кош-Агачский район. В следующем году планируется открыть маршрут в Улаганский район.