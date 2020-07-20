Ученая из Новосибирска назвала род пауков именем мамы

Новосибирская исследовательница из Института систематики и экологии животных СО РАН описала новый род африканских пауков и подарила ему имя мамы.

«В 2007—2008 годах я работала в Бельгии, в Королевском музее Центральной Африки, занималась африканскими пауками-скакунчиками. Там мне впервые попались странные пауки, внешне похожие на представителей рода Элуриллюс, по которым я защищала кандидатскую диссертацию. Когда я начала разбираться, оказалось, что строение копулятивных (половых) органов у них другое», — цитирует «Наука в Сибири» старшего научного сотрудника ИСЭЖ СО РАН Галину Азаркину.

Фото: © Фото Галины Азаркиной

Пауки Manzuma проживают в Афротропической области. В состав этого рода входят семь видов. Четыре из них раньше относили к другим родам, а три — новые, описания которых также сделала Галина Азаркина.

Новый род пауков исследовательница назвала в честь своей мамы, хотя у его наименования может быть и другое толкование. «Манзума — это также стиль поэзии в мусульманских странах, в частности, в Эфиопии, где обитает описанный типовой вид рода», — сказала Азаркина.