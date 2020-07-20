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Мультфильм «Огонек-огниво» поборется за престижную кинопремию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Российский мультфильм «Огонек-огниво» вошел в конкурсную программу кинофестиваля в Шанхае, за награду он поборется с анимационными фильмами из Китая, Эстонии и Японии, сообщается на официальном сайте киносмотра.

История мультфильма «Огонек-огниво» начинается с доброго, но бедного Гончара, который однажды находит Огниво — магический артефакт, делающий его владельца богатым, но взамен насылающий смертельное проклятье.

Спасти Гончара может только самоотверженность главной героини — девушки по имени Огонёк. Она, не раздумывая, бросается на выручку друга, помогая ему понять, что любовь и честный труд важнее денег и власти.

Конкурсная программа крупнейшего китайского кинофестиваля «Золотой кубок» состоит из таких разделов, как полнометражные фильмы, анимационное кино, документальные работы и короткометражные фильмы. На награды в разделе анимационных фильмов, помимо российской работы, претендуют еще три мультфильма из Китая, Эстонии и Японии.

Во внеконкурсной программе кинофестиваля китайские зрители получат возможность посмотреть еще три российские работы: полнометражный художественный фильм «Один вдох» Елены Хазановой, документальный фильм «Катя и Вася идут в школу» Юлии Вишневецкой и анимационный фильм «Овцы и волки: Ход свиньей» режиссера Владимира Николаева. 


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