Незакрепленная горка упала на девочку в Бийске

Незакрепленная горка в Бийске Алтайского края упала на восьмилетнюю девочку и повредила ей голову. Следователи начали проверку.

Ведомство сообщило, что проверяют информацию о том, что вечером 8 июля на детской площадке в городе Бийске дети катались на горке, и та упала. В итоге восьмилетнюю девочку с травмой головы госпитализировали.

У девочки перелом основания черепа, в больнице ей предстоит лежать еще около трех недель, сообщает Бийское телевидение. По прогнозам врачей, в будущем у ребенка могут быть проблемы со здоровьем из-за этой травмы.

Домком многоквартирного дома, к которому относится площадка, рассказала журналистам, что много лет пытаются что-то сделать с этой площадкой, которая по сути нуждается в демонтаже. Собирали подписи, писали обращения, получили ответ, что «все упирается в деньги».

Представители правоохранительных органов будут разбираться, кто виноват в произошедшем, и оценят действия должностных лиц управляющей компании на предмет соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности жизни или здоровья жителей.