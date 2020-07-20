Жара до +37 вернется в Восточную Сибирь

Сильная жара вернется на неделе в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию. Жаркая погода будет сопровождаться грозами, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

В Забайкальском крае переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем с грозами. Ветер юго-восточный с порывами до 14-15 метров в секунду. Температура ночью +14… +19, местами +8… +13 градусов. Днем +28… +33, при облачности +23… +27 градусов.

По Бурятии преимущественно без осадков, дожди ожидаются по северным районам. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +8… +13, местами +1… +6 градусов. Днем +25… +30, по Прибайкалью +17… +22. В среду температура днем повысится до +32… +37, местами до +23… +28 градусов.

В Иркутской области местами кратковременные дожди, ветер переменный с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью +10… +15, при прояснении +4… +9 градусов. Днем +23… +28, местами +17… +22 градусов.