НАВЕРХ

Жара до +37 вернется в Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
308 0

Сильная жара вернется на неделе в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию. Жаркая погода будет сопровождаться грозами, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

В Забайкальском крае переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем с грозами. Ветер юго-восточный с порывами до 14-15 метров в секунду. Температура ночью +14… +19, местами +8… +13 градусов. Днем +28… +33, при облачности +23… +27 градусов.

По Бурятии преимущественно без осадков, дожди ожидаются по северным районам. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +8… +13, местами +1… +6 градусов. Днем +25… +30, по Прибайкалью +17… +22. В среду температура днем повысится до +32… +37, местами до +23… +28 градусов.

В Иркутской области местами кратковременные дожди, ветер переменный с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью +10… +15, при прояснении +4… +9 градусов. Днем +23… +28, местами +17… +22 градусов.

Еще по теме
Грозы и похолодание придут в Новосибирск
Краснокнижная орхидея расцвела в «Шушенском бору»
Сильные ливни и град придут в Восточную Сибирь
Жара в Новосибирске сменится грозой
смотреть все
Сибирь #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко заявил о подготовке свержения власти в Белоруссии
•
Трамп заявил, что избрание Байдена приведет к уничтожению Америки
•
Самолет Ан-2 пропал во время полета в Бурятии
•
Перевод авто с бензина на газ обойдется россиянам на 90% дешевле
Подробности
•
Спустя 15 лет: СК раскрыл подробности дела Фургала
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
Как это работает
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
КУЛЬТГИД
Фильм дня: «Чокнутый профессор»
18.07.2020 00:29
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
15.07.2020 03:29
Сериал «Текст»: альтернативный Петров на дне колодца
08.07.2020 13:29
Фильм «Евровидение»: перепеть русских и насмешить
30.06.2020 07:41
Самое популярное
Обнаженная модель примерила прозрачное платье
4669
Госдума разрешила массовую вырубку леса возле Байкала
3469
Техрегламент пополнился запретом на ремонт авто старыми запчастями
3134
Microsoft выпустила важное обновление Windows 10
3081
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко заявил о подготовке свержения власти в Белоруссии
•
Трамп заявил, что избрание Байдена приведет к уничтожению Америки
•
Самолет Ан-2 пропал во время полета в Бурятии
•
Перевод авто с бензина на газ обойдется россиянам на 90% дешевле
Подробности
•
Спустя 15 лет: СК раскрыл подробности дела Фургала
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
«Газпром» повысит стоимость газа для россиян
24
Госдума одобрила трехдневное голосование
23
Россия рекордно увеличила расходы на оборону
22
Госдума разрешила массовую вырубку леса возле Байкала
22
Медведев назвал политику США борзой
21