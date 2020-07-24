Россиянам покажут фильмы про Высоцкого

Фильм «Высоцкий» по сценарию сына Владимира Высоцкого Никиты покажут на Первом канале 25 июля, в это же день выйдут четыре документальных ленты про артиста, сообщает пресс-служба телеканала.

«Высоцкий»

Россия, 2011 год, режиссер Пётр Буслов. В главной роли — Сергей Безруков

На Первом канале в 19.50 и 21.20

Картина рассказывает об одном из наиболее драматичных периодов жизни Высоцкого. Мы застаем героя на пике известности. В конце 70-х Владимир Высоцкий - самый знаменитый человек в СССР, кумир миллионов. Но его силы на исходе. Он измотан, он больше не ощущает свой дар, он не может писать стихи.

Сценарий написал сын Высоцкого — Никита. Фильм основан на реальных событиях: в июле 1979 года во время гастролей в Узбекистане сердце Высоцкого остановилось.

Никита Высоцкий:



«Эту историю мне рассказал Сева Абдулов (актер, друг Высоцкого) сразу после того, как отец умер. И я с ней жил 25 лет. <…> Эта история рассказывает о нескольких днях из жизни Высоцкого. В нашем изложении она в каком-то смысле получалась историей создания стихотворения, начинающегося словами "мой черный человек в костюме сером…"…Наша история не столько о борьбе Высоцкого за уничтожение, сколько о его борьбе за жизнь, за любовь, за свободу, за творчество».

«Живой Высоцкий»

На Первом канале в 11.30

Фильм показывает эксклюзивные рабочие материалы съемок «Кинопанорамы». Всего за полгода до смерти Владимир Высоцкий приехал на запись в студию к Эльдару Рязанову. Артист был уже сильно измучен и нездоров. На кадрах «Кинопанорамы» видны его распухшие красные пальцы, которыми он бьет по струнам гитары. Но при этом волевое лицо остается прежним.

«Последний поцелуй»

На Первом канале в 12.20

Сюжет раскрывает малоизвестные страницы романа актрисы Марины Влади и Владимира Высоцкого. Своими воспоминаниями в эксклюзивном интервью поделится и сама Влади, также зрители увидят редкие документальные кадры с Высоцким.

«И, улыбаясь, мне ломали крылья»

На первом канале в 13.25

В фильме покажут уникальные и редкие кадры из жизни поэта и музыканта. Например, любительская пленка, на которой Высоцкий и Влади отдыхают в живописном месте. Эти кадры уже мелькали в фильмах о Высоцком, но где они были сняты и какие драматические истории стоят за съемкой, сделанной в Белоруссии – будет рассказано впервые.

«Последний год»

На Первом канале в 15.40

Сюжет «Последнего года» выстроен на воспоминании близких друзей Высоцкого с момента его клинической смерти. Она случилась ровно за год до настоящей смерти — 25 июля 1979 года. В фильме - уникальные кадры, съемка японского телевидения 12 июля 1980 года. Последнее в жизни интервью Владимира Высоцкого, за две недели до смерти. В фильме приняли также участие: Никита Высоцкий, Людмила Абрамова, Александр Митта, Ксения Маринина и другие.

Владимир Высоцкий умер 25 июля. Сердце Высоцкого остановилось между тремя часами ночи и половиной пятого утра. Во врачебном свидетельстве причиной смерти была указана острая сердечно-сосудистая недостаточность.