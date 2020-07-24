Россиянам покажут фильмы про Высоцкого

Фильм «Высоцкий» по сценарию сына Владимира Высоцкого Никиты
покажут на Первом канале 25 июля, в это же день выйдут четыре документальных
ленты про артиста, сообщает пресс-служба телеканала.
«Высоцкий»
Россия, 2011 год, режиссер Пётр Буслов. В главной роли —
Сергей Безруков
На Первом канале в 19.50 и 21.20
Картина рассказывает об одном из наиболее драматичных
периодов жизни Высоцкого. Мы застаем героя на пике известности. В конце 70-х
Владимир Высоцкий - самый знаменитый человек в СССР, кумир миллионов. Но его
силы на исходе. Он измотан, он больше не ощущает свой дар, он не может писать
стихи.
Сценарий написал сын Высоцкого — Никита. Фильм основан на
реальных событиях: в июле 1979 года во время гастролей в Узбекистане сердце
Высоцкого остановилось.
«Эту историю мне рассказал Сева Абдулов (актер, друг Высоцкого) сразу после того, как отец умер. И я с ней жил 25 лет. <…> Эта история рассказывает о нескольких днях из жизни Высоцкого. В нашем изложении она в каком-то смысле получалась историей создания стихотворения, начинающегося словами "мой черный человек в костюме сером…"…Наша история не столько о борьбе Высоцкого за уничтожение, сколько о его борьбе за жизнь, за любовь, за свободу, за творчество».
«Живой Высоцкий»
На Первом канале в 11.30
Фильм показывает эксклюзивные рабочие материалы съемок
«Кинопанорамы». Всего за полгода до смерти Владимир Высоцкий приехал на запись в
студию к Эльдару Рязанову. Артист был уже сильно измучен и нездоров. На кадрах
«Кинопанорамы» видны его распухшие красные пальцы, которыми он бьет по струнам
гитары. Но при этом волевое лицо остается прежним.
«Последний поцелуй»
На Первом канале в 12.20
Сюжет раскрывает малоизвестные страницы романа актрисы
Марины Влади и Владимира Высоцкого. Своими воспоминаниями в эксклюзивном интервью
поделится и сама Влади, также зрители увидят редкие документальные кадры с Высоцким.
«И, улыбаясь, мне ломали крылья»
На первом канале в 13.25
В фильме покажут уникальные и редкие кадры из жизни поэта и
музыканта. Например, любительская пленка, на которой Высоцкий и Влади отдыхают
в живописном месте. Эти кадры уже мелькали в фильмах о Высоцком, но где они
были сняты и какие драматические истории стоят за съемкой, сделанной в
Белоруссии – будет рассказано впервые.
«Последний год»
На Первом канале в 15.40
Сюжет «Последнего года» выстроен на воспоминании близких
друзей Высоцкого с момента его клинической смерти. Она случилась ровно за год
до настоящей смерти — 25 июля 1979 года. В фильме - уникальные кадры, съемка
японского телевидения 12 июля 1980 года. Последнее в жизни интервью Владимира
Высоцкого, за две недели до смерти. В фильме приняли также участие: Никита
Высоцкий, Людмила Абрамова, Александр Митта, Ксения Маринина и другие.