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Ученые протестировали крошечную камеру GoPro на жуках. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики из Вашингтонского университета создали беспроводную камеру массой около 250 миллиграммов. Ее прикрепили на спинку жуку и насекомое успешно справилось с необычным грузом, сообщили исследователи в журнале Science Robotics.

Камерой можно управлять через Bluetooth со смартфона на расстоянии до 120 метров. Устройство прикрепили на спину жуку и от первого лица наблюдали за происходящим в жизни насекомого.

Жуки, которых выбрали на роль операторов, способны переносить грузы весом более половины грамма. С камерой на спине насекомые свободно перемещались по гравию, поднимались по склону и лазали по деревьям, пишет popmech.ru со ссылкой на данные исследования.

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Снабдить насекомое переносной камерой удалось из-за сокращения энергопотребления и, следовательно, менее габаритной батареи. Успешные испытания камеры на спине жука вдохновили ученых создать самого маленького в мире наземного, автономного робота с беспроводным зрением.

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