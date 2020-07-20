Госдума рассмотрит возможность ужесточения наказания за продажу снюсов

Штрафы за продажу снюса и насвая детям должны быть ощутимыми для недобросовестных продавцов, сообщил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

#Здоровье Почему снюсы оказались вне закона?

В воскресенье в Госдуму поступили поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в КоАП. Они предлагают увеличить штрафы за продажу сосательного табака (снюса), насвая, а также продажу табачных изделий несовершеннолетним.

Согласно поправкам, штраф для граждан за продажу насвая и снюса может составить от 15 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — от 100 до 150 тысяч рублей.

«К сожалению, эти спайсы, насваи, снюсы очень опасны, часто их употребление приводит к смертельным результатам, особенно среди молодежи. Поэтому увеличение штрафов вполне оправдано. Штрафы должны быть чувствительны, чтобы люди не хотели заниматься продажей этой гадости», — цитирует РИА Новости Емельянова.

Парламентарий подчеркнул, что то же самое касается поправок об увеличении штрафов за продажу табачной продукции несовершеннолетним.