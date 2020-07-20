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Премьеру фильма о мертвом городе Хара-Хоте покажут на Первом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rachel Roberts / CC BY-SA 1.0

Фильм «Тайна затерянного города», основанный на научных исследованиях географа и путешественника Петра Козлова о городе Хара-Хоте, покажут на Первом канале 21 июля, сообщила пресс-служба телеканала.

Фильм рассказывает об уникальной и полной опасностей экспедиции Петра Козлова, которая подарила множество находок и открытий.

Хара-Хото

Город известен с первой половины XI века — основан приблизительно в 1032 году. Он находится в южной части пустыни Гоби. В 1226 году город был захвачен Чингисханом. В советских источниках указано, что Хара-Хото подвергся разрушению, в зарубежных публикация говорится, что город стал одним из немногих, не только не разрушенных, но и переживших новый расцвет при монгольском правлении.

Благодаря отдалённому и труднодоступному местоположению в Хара-Хото сохранились нетронутыми многие артефакты XIII века, в том числе глинобитные стены с бастионами и башнями, развалины религиозных буддийских и различных светских построек (мастерские, гостиницы, склады, лавки, жилые дома).

Премьера фильма «Тайна затерянного города» приурочена к 175-летию Русского Географического общества. 

«Тайну затерянного города» покажут на Первом канале 21 июля в 23.30.
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