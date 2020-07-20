Instagram запустит в августе аналог TikTok

Социальная сеть Instagram запустит аналог TikTok — редактор видео Reels в августе 2020 года.

Пользователи смогут публиковать 15-секундные видеоролики и накладывать на них аудиодорожки из каталога доступных треков, а также различные эффекты. Как и в TikTok, наиболее популярные видео будут появляться в разделе рекомендаций, сообщает Techcrunchсо ссылкой на представителей сервиса.

В тестовом режиме Instagram Reels был запущен в Бразилии в ноябре 2019 года, а затем появился во Франции и Германии. На прошлой неделе приложение появилось в Индии, через несколько дней после того, как индийские власти объявили о блокировке TikTok на территории страны. Reels станет доступен одновременно сразу в 50 странах.

Это не первая попытка Facebook создать аналог TikTok. В начале июля стало известно о закрытии проекта Lasso, который был запущен в конце 2018 года. Будучи практически полным клоном TikTok, Lasso не удалось стать успешным. Вероятно, Facebook решил сменить стратегию, встроив функции записи коротких видеороликов в уже раскрученный Instagram, а не в отдельное, новое приложение.