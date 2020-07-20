НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Instagram запустит в августе аналог TikTok

Источник:
Sibnet.ru
57 0
Фото: © Sibnet.ru

Социальная сеть Instagram запустит аналог TikTok — редактор видео Reels в августе 2020 года.

Пользователи смогут публиковать 15-секундные видеоролики и накладывать на них аудиодорожки из каталога доступных треков, а также различные эффекты. Как и в TikTok, наиболее популярные видео будут появляться в разделе рекомендаций, сообщает Techcrunchсо ссылкой на представителей сервиса.

В тестовом режиме Instagram Reels был запущен в Бразилии в ноябре 2019 года, а затем появился во Франции и Германии. На прошлой неделе приложение появилось в Индии, через несколько дней после того, как индийские власти объявили о блокировке TikTok на территории страны. Reels станет доступен одновременно сразу в 50 странах.

Это не первая попытка Facebook создать аналог TikTok. В начале июля стало известно о закрытии проекта Lasso, который был запущен в конце 2018 года. Будучи практически полным клоном TikTok, Lasso не удалось стать успешным. Вероятно, Facebook решил сменить стратегию, встроив функции записи коротких видеороликов в уже раскрученный Instagram, а не в отдельное, новое приложение.

Еще по теме
Эксперт назвал условие появления e-sim-карт в России
Необычный смартфон Xiaomi показали на снимках
Приложение «Биометрия» стало более удобным и безопасным
Музыкальный сервис Spotify запустили в России
смотреть все
Технологии #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко заявил о подготовке свержения власти в Белоруссии
•
Самолет Ан-2 пропал во время полета в Бурятии
•
Разработанная Минобороны России вакцина успешно прошла испытания
•
Реальные доходы россиян за три месяца упали на 8%
Подробности
•
Спустя 15 лет: СК раскрыл подробности дела Фургала
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
Как это работает
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Секреты специй: как замариновать куриный шашлык
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ангарский маньяк признался в новых убийствах
Сибирь 20.07.2020 10:45
Стивен Сигал приедет к буддийским монахам в Бурятию
Сибирь 20.07.2020 10:02
Травников поздравил металлургов кадром из «Терминатора»
Сибирь 20.07.2020 09:53
Самолет Ан-2 пропал во время полета в Бурятии
Сибирь 20.07.2020 09:43
Самое популярное
Обнаженная модель примерила прозрачное платье
4575
Госдума разрешила массовую вырубку леса возле Байкала
3397
Техрегламент пополнился запретом на ремонт авто старыми запчастями
3101
«Газпром» повысит стоимость газа для россиян
3055
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко заявил о подготовке свержения власти в Белоруссии
•
Самолет Ан-2 пропал во время полета в Бурятии
•
Разработанная Минобороны России вакцина успешно прошла испытания
•
Реальные доходы россиян за три месяца упали на 8%
Подробности
•
Спустя 15 лет: СК раскрыл подробности дела Фургала
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

slavaynin

тебя опять негры на колени поставили?)

BETEPAH86

И вот ты же Чудище, живешь то в России Максимилиан Артуро. Поделись тем, что ты употребляешь!!!! Крайне...

PARTIZAN2018

Давно уже нужно было пресовать амеров , они только этот язык понимают

kobra_72

Не Россиянин, а москвич. Только москвичи выигрывают астрономические суммы.