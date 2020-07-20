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Посол РФ назвал обвинения Лондона в хакерских атаках бессмыслицей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Попытка обвинить Россию в хакерских атаках на британские лаборатории с целью украсть данные о вакцине от коронавируса — бессмыслица, сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

В июле национальный центр кибербезопасности Лондона заявил, что хакеры, чьи действия контролируются российскими спецслужбами, пытались взломать данные фармакологических компаний. Они якобы хотели похитить сведения о разработке и тестировании вакцины от коронавируса.

«Я совершенно не верю в эту историю. Это бессмыслица», — цитирует ТАСС Келина. Он указал, что британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, занимающаяся производством проходящей клинические испытания вакцины уже заключила контракт с российской «Р-Фарм».

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Компания должна наладить производство препарата на территории РФ, если он окажется эффективен. Келин добавил, что «в нынешнем мире невозможно приписать хакерские атаки какой бы то ни было стране».

Посол отверг и озвученные официальным Лондоном в адрес России обвинения во вмешательстве в состоявшиеся в Соединенном Королевстве в декабре 2019 года парламентские выборы.

Как утверждают британские власти, Россия с высокой вероятностью была причастна к публикации документов, компрометирующих правящую Консервативную партию, накануне выборов.

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