Netflix снимет самый дорогой фильм «Серый человек» за $200 млн

Компания Netflix снимет триллер «Серый человек» с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом в главных ролях, фильм станет самым дорогим в истории компании.

Фильм расскажет о противостоянии наемного убийцы, который в прошлом был сотрудником ЦРУ, Корте Джентри (Гослинг) и его бывшего коллеги Ллойда Хенсена (Эванс).

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«Идея такая — создать франшизу и построить целую вселенную, главным героем которой будет Райан. Мы полностью посвятим себя фильму, и будет здорово, если это приведет нас ко второй части», — цитирует Deadline братьев Руссо, которые выступят в качестве режиссеров проекта.

Фильм «Серый человек» будет основан на одноименном романе Марка Грини, вышедшем в 2009 году. Съемки проекта запланированы на 2021 год, ориентировочно картина обойдется создателям в 200 миллионов долларов, что станет самым дорогим проектом Netflix.