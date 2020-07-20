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Netflix снимет самый дорогой фильм «Серый человек» за $200 млн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: NASA/Aubrey Gemignani

Компания Netflix снимет триллер «Серый человек» с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом в главных ролях, фильм станет самым дорогим в истории компании.

Фильм расскажет о противостоянии наемного убийцы, который в прошлом был сотрудником ЦРУ, Корте Джентри (Гослинг) и его бывшего коллеги Ллойда Хенсена (Эванс).

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«Идея такая — создать франшизу и построить целую вселенную, главным героем которой будет Райан. Мы полностью посвятим себя фильму, и будет здорово, если это приведет нас ко второй части», — цитирует Deadline братьев Руссо, которые выступят в качестве режиссеров проекта.

Фильм «Серый человек» будет основан на одноименном романе Марка Грини, вышедшем в 2009 году. Съемки проекта запланированы на 2021 год, ориентировочно картина обойдется создателям в 200 миллионов долларов, что станет самым дорогим проектом Netflix.


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Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

slavaynin

тебя опять негры на колени поставили?)

BETEPAH86

И вот ты же Чудище, живешь то в России Максимилиан Артуро. Поделись тем, что ты употребляешь!!!! Крайне...

PARTIZAN2018

Давно уже нужно было пресовать амеров , они только этот язык понимают

kobra_72

Не Россиянин, а москвич. Только москвичи выигрывают астрономические суммы.