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Лукашенко заявил о подготовке свержения власти в Белоруссии

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возможно повторение в ходе нынешней президентской кампании ситуации, возникшей во время выборов 2010 года, когда оппоненты предприняли силовые действия по свержению действующей власти.

«Это говорит о том, что пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален», — приводит ТАСС слова Лукашенко, сказанные им при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады

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Он напомнил десантникам о 2010 годе. «Тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени», — отметил белорусский президент. «Ввели санкции, наклоняли. Не получается» — сказал Лукашенко. «И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства», — заявил глава республики.

По его словам, тогда в беспорядках участвовали «400 человек агрессивных боевиков, которых мы знали пофамильно». «Плюс еще 400 [человек], которые могли там шевелиться. А остальные — это зеваки. И в основном там были сопляки, которых отдавали под расписку матерям. Они приходили и забирали свое драгоценное создание», — отметил Лукашенко.

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