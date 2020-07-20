Стивен Сигал приедет к буддийским монахам в Бурятию

Голливудский актер, мастер боевых искусств Стивен Сигал приедет в Бурятию, чтобы познакомиться с культурой региона и побывать в Иволгинском дацане, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

В Бурятии Стивен Сигал планирует находиться в течение недели. В планах у гостя посещение центра буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинского дацана, знакомство с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе, а также объекта Всемирного природного наследия «Юнеско» — озера Байкал.

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«Я считаю, что озеро Байкал — самое важное озеро в мире. Также это чрезвычайно священное место и считаю, что защита озера и этого региона имеет первостепенное значение. У меня много друзей и родственников из этого региона, и моя связь с республикой чрезвычайно важна для меня», — прокомментировал свой визит в Бурятию Сигал.

Стивен Сигал — американский актер, кинопродюсер, сценарист, кинорежиссер и мастер боевых искусств. По словам Сигала, его предки жили в Кяхте (город в Бурятии). Он поэтому он любит приезжать в Россию и имеет гражданство РФ. Сигал — буддист, женат на гражданке Монголии.