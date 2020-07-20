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Стивен Сигал приедет к буддийским монахам в Бурятию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © K Zhestovskaya / CC BY-SA 3.0

Голливудский актер, мастер боевых искусств Стивен Сигал приедет в Бурятию, чтобы познакомиться с культурой региона и побывать в Иволгинском дацане, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

В Бурятии Стивен Сигал планирует находиться в течение недели. В планах у гостя посещение центра буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинского дацана, знакомство с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе, а также объекта Всемирного природного наследия «Юнеско» — озера Байкал.

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«Я считаю, что озеро Байкал — самое важное озеро в мире. Также это чрезвычайно священное место и считаю, что защита озера и этого региона имеет первостепенное значение. У меня много друзей и родственников из этого региона, и моя связь с республикой чрезвычайно важна для меня», — прокомментировал свой визит в Бурятию Сигал.

Стивен Сигал — американский актер, кинопродюсер, сценарист, кинорежиссер и мастер боевых искусств. По словам Сигала, его предки жили в Кяхте (город в Бурятии). Он поэтому он любит приезжать в Россию и имеет гражданство РФ. Сигал — буддист, женат на гражданке Монголии.

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Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

slavaynin

тебя опять негры на колени поставили?)

BETEPAH86

И вот ты же Чудище, живешь то в России Максимилиан Артуро. Поделись тем, что ты употребляешь!!!! Крайне...

PARTIZAN2018

Давно уже нужно было пресовать амеров , они только этот язык понимают

kobra_72

Не Россиянин, а москвич. Только москвичи выигрывают астрономические суммы.