Самолет Ан-2 пропал во время полета в Бурятии

Самолет Ан-2, на борту которого находилось шесть человек, пропал во время полета в Бурятии. На поиски воздушного судна вылетели спасатели, сообщило республиканское ГУ МЧС.

В воскресенье в 01.21 по местному времени (20.21 мск) от оперативного дежурного ФКУ «Сибирского авиационного поисково-спасательного центра» поступила информация, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс». На борту находилось шесть человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Кемеровчанку не пустили на рейс из-за матов

Ан-2 совершил взлет из села Кырен, но точный маршрут следования не известен. По предварительным данным, экипаж самолета должен был работать на химической обработке полей.

По словам диспетчера координационного центра по поиску бортов, самолет, возможно, находится на территории Иркутской области.

На поиски по примерному маршруту Ан-2 вылетел самолет Ан-26 авиакомпании «ИрАэро», а также Ан-2 авиакомпания «Феникс». Зона поиска на территории Бурятии в Тункинском и Окинском районах, на территории Иркутской области в Черемховском районе.