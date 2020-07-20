Реальные доходы россиян за три месяца упали на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, такие данные приводит Росстат.

Реальные располагаемые денежные доходы — это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции.

Весной прошлого года Росстат начал публиковать сведения о доходах раз в квартал, а не каждый месяц. Позднее ведомство показало расчеты по новому методу за 2013-2018 годы. За этот период реальные располагаемые доходы падали максимум на 5,6%. В прошлом году за аналогичный период (три месяца) они выросли на один процент.

Ранее Сбербанк подсчитал, что доходы работающих россиян за март-май текущего года снизились из-за нерабочих месяцев на фоне пандемии, но в июне начали восстанавливаться.