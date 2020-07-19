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Роспотребнадзор разработал новые правила работы общепита

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг для ресторанов, столовых и баров, включив в них возможность дистанционного заказа и указав на право клиента не оставлять чаевые.

Отмечается, что проект разработан в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины», на основе утрачивающих с 1 января 2021 года правил оказания услуг общественного питания от 1997 года.

Проект «дополнен положениями, содержащими актуализированные требования, разработанные в целях надлежащего правоприменения как с учетом современного уровня технологического развития соответствующей сферы услуг, так и с учетом применения риск-ориентированного подхода», приводит содержание пояснительной записки к документу.

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К примеру, предусматривается возможность использования дистанционного способа приема заказов в заведениях общепита. Согласно проекту, заказ может быть оформлен через интернет, а также с помощью «телефонной, электронной или иной связи».

В обновленную версию включено правило, согласно которому заведение общепита не вправе без согласия клиента выполнять дополнительные услуги за плату, а также включать в заказ иные расходы, не относящиеся к стоимости продукции из меню, например, какие-либо комиссии, доплаты или чаевые. В случае, если такие дополнительные услуги уже были оплачены потребителем, он вправе потребовать от ресторана возврата уплаченной суммы.

Публичное обсуждение проекта с новыми правилами работы общепита продлится до 6 августа.

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