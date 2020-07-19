НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Ученые предсказали раскол Африки и появление нового океана

Источник:
РИА Новости
365 2
Фото: Praveenshashika / CC BY-SA 4.0

Ученые предупредили, что примерно через пять-десять миллионов лет в восточной части Африки образуется тектонический разлом, в результате чего континент «расколется» на две части.

Этот участок континента находится в регионе Афар в Эфиопии. Он расположен на стыке трех тектонических плит, которые медленно отделяются друг от друга. В 2005 году там образовалась трещина, длина которой сейчас составляет около 56 километров, напоминают ученые.

«Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим», — приводит РИА Новости слова профессора Университета Лидса в Великобритании Кристофера Мура.

Ученые предполагают, что явление вызвано нарастающим давлением из-за поднимающейся магмы. Сейчас они следят за движением плит с помощью GPS.



Еще по теме
Новые измерения возраста Вселенной поставили ученых в тупик
Врач в США сообщил о повторном заражении коронавирусом
Ученые доказали, что растительная пища продлевает жизнь
Новосибирские ученые завезли на Байкал мышей
смотреть все
Технологии #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Роспотребнадзор разработал новые правила работы общепита
•
Врач в США сообщил о повторном заражении коронавирусом
•
Эксперт назвал условие появления e-sim-карт в России
•
Ученые предсказали раскол Африки и появление нового океана
Подробности
•
Спустя 15 лет: СК раскрыл подробности дела Фургала
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
Как это работает
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Секреты специй: как замариновать куриный шашлык
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Девятка» влетела в здание в Красноярском крае, есть жертвы
Сибирь 19.07.2020 13:31
Новосибирский зоопарк пополнился 16 котятами краснокнижного манула
Сибирь 19.07.2020 13:07
Редкие фото Шойгу на рыбалке появились в Сети
Сибирь 18.07.2020 21:50
Локализован разлив топлива на Байкале
Сибирь 18.07.2020 17:59
Самое популярное
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
6826
Обнаженная модель примерила прозрачное платье
4474
Госдума разрешила массовую вырубку леса возле Байкала
3292
Техрегламент пополнился запретом на ремонт авто старыми запчастями
3049
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Роспотребнадзор разработал новые правила работы общепита
•
Врач в США сообщил о повторном заражении коронавирусом
•
Эксперт назвал условие появления e-sim-карт в России
•
Ученые предсказали раскол Африки и появление нового океана
Как это работает
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Секреты специй: как замариновать куриный шашлык
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
«Газпром» повысит стоимость газа для россиян
24
Госдума одобрила трехдневное голосование
23
Россия рекордно увеличила расходы на оборону
22
Госдума разрешила массовую вырубку леса возле Байкала
22
Медведев назвал политику США борзой
21