Врач в США сообщил о повторном заражении коронавирусом

Терапевт Д. Клэй Акерли из Вашингтона рассказал о 50-летнем пациенте, который заболел COVID-19 дважды с разницей в три месяца, пишут американские СМИ.

Причем если в первый раз пациента беспокоили только легкий кашель и боль в горле, то потом у него был жар, одышка, кислородное голодание. Ранее врач из Нью-Джерси рассказывал о похожих случаях, сообщает ТАСС со ссылкой на издание VOX.

Акерли допустил, что его пациент просто не выздоровел до конца: иногда симптомы COVID-19 остаются месяцами. Но терапевт считает это маловероятным, потому что между болезнями тесты на коронавирус дважды дали отрицательный результат и шесть недель мужчина чувствовал себя хорошо.

#Здоровье Что означают антитела к COVID-19

После первого раза не проверяли наличие антител, но их и находят не у всех людей, перенесших инфекцию, а у остальных их концентрация быстро падает. Есть надежда, что переболевшие без антител защищены благодаря клеточному иммунитету, но описанный случай заставляет в этом усомниться, отметил врач. Кроме того, известно, что иммунитет к другим коронавирусам сохраняется недолго.

По словам Акерли, если несколько человек правда повторно заразились, то, возможно, людям так и не удастся выработать коллективный иммунитет естественным путем. Не исключено, что и вакцины обеспечат только кратковременную защиту, предупреждает врач.