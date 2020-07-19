НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Эксперт назвал условие появления e-sim-карт в России

Источник:
«Прайм»
272 0
Фото: © Sibnet.ru

Массовая замена обычных сим-карт виртуальными e-sim станет возможной, когда государство найдет способ обеспечить идентификацию пользователей и контроль за их действиями, считает завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Плеханова Тимур Садыков.

«Виртуальная сим-карта» — это чип, встраиваемый в гаджеты и позволяющий обходиться без обычной «симки», а также менять оператора без походов в офис. «E-sim не подвержена физическому износу, не требует производства и доставки, а число телефонных номеров, связанных с конкретным аппаратом, не ограничено количеством разъемов в устройстве», — приводит «Прайм» слова Садыкова.

Новинка с 2018 года уже работает в США и ряде стран Европы. В России виртуальные сим-карты предлагались операторами Теле2, «Тинькофф Мобайл» и Easy4. «Большая тройка» российских операторов мобильной связи — "Мегафон", Билайн и МТС — выступала против использования новой технологии, и предложений от них на рынке пока нет.

#Гаджеты
Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi

Сейчас e-sim можно подключить лишь тем, у кого уже есть физическая «симка» от оператора, а значит, идти в офис и заполнять бумаги все же придется.

Главная проблема с eSIM — отсутствие механизма удаленной верификации абонентов. Пока государство не может гарантировать идентификацию пользователей и хранение их персональных данных, массового распространения технологии не будет. Это произойдет сразу, как только будут решены вопросы, связанные с контролем телефонного и сетевого трафика, осуществляемым в целях безопасности, считает Садыков.

Но после этого от операторов потребуются расходы на оборудование нового поколения, которые, в конечном счете, лягут на плечи потребителей, которые в целом пока вряд ли готовы к серьезным расходам на новинку. Поэтому экономический аспект здесь не менее важен, добавил он.

Еще по теме
Необычный смартфон Xiaomi показали на снимках
Приложение «Биометрия» стало более удобным и безопасным
Музыкальный сервис Spotify запустили в России
Фишки новых iPhone 12 показали на видео
смотреть все
Технологии #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Генсек ООН призвал к созданию справедливого мироустройства
•
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
•
Врач в США сообщил о повторном заражении коронавирусом
•
Эксперт назвал условие появления e-sim-карт в России
Подробности
•
Спустя 15 лет: СК раскрыл подробности дела Фургала
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
Как это работает
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Секреты специй: как замариновать куриный шашлык
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Девятка» влетела в здание в Красноярском крае, есть жертвы
Сибирь 19.07.2020 13:31
Новосибирский зоопарк пополнился 16 котятами краснокнижного манула
Сибирь 19.07.2020 13:07
Редкие фото Шойгу на рыбалке появились в Сети
Сибирь 18.07.2020 21:50
Локализован разлив топлива на Байкале
Сибирь 18.07.2020 17:59
Самое популярное
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
6765
Обнаженная модель примерила прозрачное платье
4411
Death Stranding вышла на ПК
4132
Госдума разрешила массовую вырубку леса возле Байкала
3229
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Генсек ООН призвал к созданию справедливого мироустройства
•
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
•
Врач в США сообщил о повторном заражении коронавирусом
•
Эксперт назвал условие появления e-sim-карт в России
Подробности
•
Спустя 15 лет: СК раскрыл подробности дела Фургала
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

slavaynin

тебя опять негры на колени поставили?)

kobra_72

Не Россиянин, а москвич. Только москвичи выигрывают астрономические суммы.

kygear

Это вам не в подгузники демократические гадить.

PARTIZAN2018

Давно уже нужно было пресовать амеров , они только этот язык понимают