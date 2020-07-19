Эксперт назвал условие появления e-sim-карт в России

Массовая замена обычных сим-карт виртуальными e-sim станет возможной, когда государство найдет способ обеспечить идентификацию пользователей и контроль за их действиями, считает завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Плеханова Тимур Садыков.

«Виртуальная сим-карта» — это чип, встраиваемый в гаджеты и позволяющий обходиться без обычной «симки», а также менять оператора без походов в офис. «E-sim не подвержена физическому износу, не требует производства и доставки, а число телефонных номеров, связанных с конкретным аппаратом, не ограничено количеством разъемов в устройстве», — приводит «Прайм» слова Садыкова.

Новинка с 2018 года уже работает в США и ряде стран Европы. В России виртуальные сим-карты предлагались операторами Теле2, «Тинькофф Мобайл» и Easy4. «Большая тройка» российских операторов мобильной связи — "Мегафон", Билайн и МТС — выступала против использования новой технологии, и предложений от них на рынке пока нет.

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Сейчас e-sim можно подключить лишь тем, у кого уже есть физическая «симка» от оператора, а значит, идти в офис и заполнять бумаги все же придется.

Главная проблема с eSIM — отсутствие механизма удаленной верификации абонентов. Пока государство не может гарантировать идентификацию пользователей и хранение их персональных данных, массового распространения технологии не будет. Это произойдет сразу, как только будут решены вопросы, связанные с контролем телефонного и сетевого трафика, осуществляемым в целях безопасности, считает Садыков.

Но после этого от операторов потребуются расходы на оборудование нового поколения, которые, в конечном счете, лягут на плечи потребителей, которые в целом пока вряд ли готовы к серьезным расходам на новинку. Поэтому экономический аспект здесь не менее важен, добавил он.