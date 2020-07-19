Талибы ответили на сообщения о сотрудничестве с Россией

Официальный представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ) Сухейль Шахин назвал сообщения американских СМИ о «сговоре» с Россией против военных США необоснованными.

Ранее газета New York Times опубликовала статью, где утверждалось, что некое российское подразделение военной разведки якобы побуждало талибов за деньги нападать на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.

«Эти "русские вознаграждения" — неправда. <...> Мы не сражаемся за чьи-то деньги. У наших людей собственная идеология, за которую они воюют и жертвуют собой», — заявил Шахин в интервью RT.

По мнению представителя «Талибана», подобные обвинения связаны с внутренней американской политикой, а также с желанием некоторых сил в Вашингтоне подорвать реализацию мирного соглашения, подписанного между США и талибами. В феврале в Катаре стороны заключили первый за все время войны договор о мире, который предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев.

#Мир Замглавы МИД России заявил о полной утрате доверия к США

После публикации материала New York Times российское посольство в Вашингтоне ранее сообщило, что из-за этой лживой статьи в соцсетях появились призывы «свести счеты с русскими». Информацию об угрозах дипломаты передали в правоохранительные органы США и Госдеп.

В МИД назвали эту статью фальшивкой, а глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров связал эти обвинения с внутриполитической борьбой перед выборами в Соединенных Штатах.

Аналогичное мнение выразили и в Белом доме. Дональд Трамп назвал статью «заказухой». Он считает, что историю о «сговоре» России с талибами выдумали, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. Кроме того, советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что американские спецслужбы не могут подтвердить эти обвинения в адрес Москвы.