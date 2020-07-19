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Ученые доказали, что растительная пища продлевает жизнь

Источник:
ТАСС
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Фото: Laitr Keiows / CC BY-SA 3.0

Замена животных белков на растительные продлевает жизнь, к такому выводу пришли исследователи из Национального института рака США, проанализировав на протяжении 16 лет данные большой группы людей в возрасте от 50 лет до 71 года.

Используя данные 179 068 женщин и 237 036 мужчин, ученые проанализировали указанную респондентами диету. Они выявили отчетливую тенденцию роста продолжительности жизни у пожилых людей, отдающих предпочтение пище, богатой протеинами растительного происхождения, над продуктами с животными белками, сообщает ТАСС со ссылкой на JAMA Internal Medicine.

Исследователи подсчитали, что употребляющие растительные белки люди старшего возраста живут дольше, смертность среди них на 5% ниже, чем у ровесников, не решающихся сократить в своем рационе долю мясных деликатесов.

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В частности, ученые выявили тенденцию к сокращению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди сторонников растительной пищи. Так, среди мужчин она снизилась на 11%, а среди женщин - на 12%.

В поисках наиболее сбалансированной диеты для людей пожилого возраста ученые пришли к выводу о «необходимости замены животных белков на протеины растительного происхождения».

Исследователи обратили внимание на то, что сельские жители, традиционно употребляющие меньше мяса, чем горожане, отличаются более крепким здоровьем и намного реже болеют подагрой, главной причиной которой считается употребление большого количества красного мяса. Зачастую ее называют «благородной» болезнью аристократии, не имевшей никаких диетических ограничений.



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Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

slavaynin

тебя опять негры на колени поставили?)

kobra_72

Не Россиянин, а москвич. Только москвичи выигрывают астрономические суммы.

kygear

Это вам не в подгузники демократические гадить.

PARTIZAN2018

Давно уже нужно было пресовать амеров , они только этот язык понимают