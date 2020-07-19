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Генсек ООН призвал к созданию справедливого мироустройства

Источник:
ТАСС
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Фото: Kuhlmann / MSC / CC BY 3.0 de

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил миру масштабную инициативу по борьбе с неравенством — «Новый глобальный договор» для создания более справедливого мироустройства на планете

«Пандемия коронавируса обнаружила печальный разрыв между собственными интересами и интересами общества, а также огромные пробелы в структурах управления и этических рамках», — приводит ТАСС заявление генсека.

По его словам, «чтобы ликвидировать эти пробелы и сделать возможным заключение нового общественного договора, нам нужен новый глобальный договор, обеспечивающий более широкое и справедливое распределение власти, богатства и возможностей на международном уровне».

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Генсек отметил, что прежняя модель социального договора в современном мире фактически перестала работать. «Коронавирус сравнивают с рентгеновским лучом, обнаруживающим трещины в хрупком скелете обществ, которые мы построили. Он высвечивает повсеместные заблуждения и ложь», — сказал он.

«На самом деле, хотя все мы оказались в одном море, очевидно, что одни бороздят его на суперъяхтах, в то время как другие цепляются за плавающие обломки», — подчеркнул Гутерриш.



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Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

slavaynin

тебя опять негры на колени поставили?)

kobra_72

Не Россиянин, а москвич. Только москвичи выигрывают астрономические суммы.

kygear

Это вам не в подгузники демократические гадить.

PARTIZAN2018

Давно уже нужно было пресовать амеров , они только этот язык понимают