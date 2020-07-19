«Девятка» влетела в здание в Красноярском крае, есть жертвы

Подросток погиб и трое взрослых пострадали в результате ДТП в Лесосибирске Красноярского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» не справился с управлением и «допустил наезд на здание». На момент аварии в машине находились водитель и четыре пассажира, один из которых — 15-летний подросток — погиб на месте от полученных травм. Остальные были госпитализированы, говорится в сообщении.

Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель не имел права на управление автомобилем, а само транспортное средство было приобретено за 15 дней до ДТП. Также стало известно, что владелец машины находился на пассажирском сидении.