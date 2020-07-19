Эпидемиолог сообщил, с кого в России начнется вакцинация от Covid

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, с кого должна начаться вакцинация населения в стране от коронавирусной инфекции.

«Я считаю, что хорошо привить учителей, потом пенсионеров, и, по возможности, все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях. Везде, где люди проживают скученно и дышат одним воздухом», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

По его словам, опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется. «Как нам почти каждый день говорит директор Всемирной организации здравоохранения, в мире подъем только наступает, земной шар не прошел пик заболеваемости <...>. Достаточно с десятка бессимптомных больных, которые появятся, чтобы испортить всю эпидемиологическую ситуацию», — пояснил Гинцбург.

Он отметил, что «сейчас случаев заражения гораздо меньше, пика нет, но все равно нас эта ситуация не устраивает, когда появляются новые зараженные, летальные случаи и прочее». «Те успехи, которых мы громадным трудом достигли в результате карантинных мероприятий, безусловно, надо срочно закреплять вакцинацией», — подчеркнул глава центра имени Гамалеи.