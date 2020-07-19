Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему полтора года назад извинения.

«Зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной», — написал Кадыров в Telegram.

Он указал, что отвечать Зеленскому придется «не перед главой республики, а перед сыном Ахмата-Хаджи Кадырова». «Будьте мужчиной, Владимир Александрович, всегда держите свое слово!» — заключил Кадыров.

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Так Кадыров отреагировал на отрывок из интервью Зеленского полуторалетней давности. Президент Украины в нем рассказал, что в одном из шоу «Квартал 95» показали кадры с плачущим Кадыровым.

У Зеленского, по его словам, спросили, не будет ли эта ситуация неоднозначно воспринята мусульманами.В ответ он заявил, что просит прощения, если этот ролик задел чьи-то религиозные чувства.

«Я сказал, что если мы обидели хоть кого-то из представителей мусульманского мира и на уровне религии — потому что религия болезненная тема, очень тонкая грань — это некрасиво, просто нехорошо», — отметил Зеленский.