НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

Источник:
Sibnet.ru
267 1
Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему полтора года назад извинения.

«Зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной», — написал Кадыров в Telegram.

Он указал, что отвечать Зеленскому придется «не перед главой республики, а перед сыном Ахмата-Хаджи Кадырова». «Будьте мужчиной, Владимир Александрович, всегда держите свое слово!» — заключил Кадыров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолитолог назвал Зеленского кидалой с крестьянскими замашками

Так Кадыров отреагировал на отрывок из интервью Зеленского полуторалетней давности. Президент Украины в нем рассказал, что в одном из шоу «Квартал 95» показали кадры с плачущим Кадыровым. 

У Зеленского, по его словам, спросили, не будет ли эта ситуация неоднозначно воспринята мусульманами.В ответ он заявил, что просит прощения, если этот ролик задел чьи-то религиозные чувства. 

«Я сказал, что если мы обидели хоть кого-то из представителей мусульманского мира и на уровне религии — потому что религия болезненная тема, очень тонкая грань — это некрасиво, просто нехорошо», — отметил Зеленский.



Еще по теме
Евросоюз раскритиковал санкции США
Кремль сделал предупреждение Киеву
США разработают закон против «российских хакеров»
Британия обвинила Россию в попытках кражи сведений о новой вакцине
смотреть все
Политика #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Эпидемиолог сообщил, с кого в России начнется вакцинация от Covid
•
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
•
Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч
•
Правила начисления транспортного налога изменят
Подробности
•
Спустя 15 лет: СК раскрыл подробности дела Фургала
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
Как это работает
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Секреты специй: как замариновать куриный шашлык
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Девятка» влетела в здание в Красноярском крае, есть жертвы
Сибирь 19.07.2020 13:31
Новосибирский зоопарк пополнился 16 котятами краснокнижного манула
Сибирь 19.07.2020 13:07
Редкие фото Шойгу на рыбалке появились в Сети
Сибирь 18.07.2020 21:50
Локализован разлив топлива на Байкале
Сибирь 18.07.2020 17:59
Самое популярное
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
6701
Обнаженная модель примерила прозрачное платье
4337
Death Stranding вышла на ПК
3713
Путин повысил оклады госслужащим
3703
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Эпидемиолог сообщил, с кого в России начнется вакцинация от Covid
•
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
•
Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч
•
Правила начисления транспортного налога изменят
Подробности
•
Спустя 15 лет: СК раскрыл подробности дела Фургала
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

slavaynin

тебя опять негры на колени поставили?)

kobra_72

Не Россиянин, а москвич. Только москвичи выигрывают астрономические суммы.

kygear

Это вам не в подгузники демократические гадить.

cre

Цитатаот такой простоты и борзости оторопь беретЧто-то мешает дать адекватный ответ?Неужели это дети/банковские...