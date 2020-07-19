Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч

Число людей, умерших после заражения коронавирусом нового типа, в субботу достигло 600 435 свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей стран.

Наибольшее число смертей приходится на США (более 139,9 тысячи), Бразилию (более 78,7 тысячи) и Великобританию (более 45,3 тысячи), приводит ТАСС данные университета.

К настоящему моменту коронавирус был выявлен у более чем 14,2 миллиона человек. Больше всего случаев инфицирования (3 697 743) выявлено в США. Далее по числу заражений следуют Бразилия (2 074 860), Индия (1 038 716) и Россия (765 437 — данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.