Российские военные заблокировали бронетехнику США

Российские военные заблокировали военную колонну с бронетехникой США в сирийской провинции Эль-Хасака. Видео «перехвата» появилось в Сети.

Отмечается, что причиной для блокировки бронетехники послужили провокационные действия со стороны американских военных, которые появились на территории, контролирующейся российскими военными.

«Это территория Сирии. Российские Вооруженные силы здесь по приглашению Башара Асада. На каком основании здесь находятся американцы?», — спросил российский военнослужащий своего коллегу из США.

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Также российский офицер потребовал от американских солдат не преследовать российские патрули на территории Сирии. Из опубликованного видео непонятно, как именно отреагировали американцы на блокировку колонны.