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Астронавтов NASA шокировал советский космический туалет

Источник:
РИА Новости
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Фото: Maksym Kozlenko / CC BY-SA 4.0

Астронавты NASA были шокированы, когда впервые увидели советский космический туалет, рассказал журналистам дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.

«Ассенизационная установка нашего корабля вызвала шок у астронавтов, на нашем корабле. Элементарно: дырочка, пи-пи через клапан», — сказал Джанибеков в Музее космонавтики на торжественном мероприятии к годовщине стыковки кораблей «Союз» и «Аполлон».

Астронавты на борту «Аполлонов» для биологических отходов использовали специальные пакеты, которые в качестве запасного средства используются на МКС до сих пор. При этом советские корабли имели специальные туалеты.

Сейчас на американском сегменте МКС установлен санузел российского производства. Однако перспективные корабли США получат национальные космические туалеты, которые разрабатываются специалистами.

Стыковка кораблей «Аполлон» и «Союз» произошла 17 июля 1975 года и стала первым опытом создания в космосе единого орбитального комплекса. Для этого был разработан специальный стыковочный аппарат.

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Топ комментариев

great_america

"дать людям возможность работать, зарабатывать" - в России работать не значит зарабатывать. В Америке...

ager

Путин кто? жители Хабаровска точно знают ответ

AK47PROSecurity

Значит все будет наоборот. Готовьтесь. Его слова всегда наоборот делали.

Uynachalnica

https://info.sibnet.ru/articles/?text=%D0%9...%B0%D1%87%D1%83 - както так!

WSG0600-164-164

Зачёт, химкомбинатик на Красной площади тоже не помешает?