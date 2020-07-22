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Фильм дня: «Белая лента»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Белая лента» произвел на общественность сильное, но полярное впечатление: одни фильм хвалили, другие возмущались из-за недосказанности истории.

Германия/Франция/Италия/Австрия, 2009 год, режиссер Михаэль Ханеке, 18+
В главных ролях: Кристиан Фридель, Бургхарт Клаусснер и другие

Сюжет развивается перед началом Первой мировой войны в благополучной германской деревне. Однажды там подвергается насилию умственно отсталый мальчик. Подозрение падает на детей местного пастора, которые с младенчества носят белые повязки как символ чистоты и невинности.

Режиссер затрагивает тему насилия в глобальном плане на примере мировой истории. Сюжет развивается постепенно, ставя важные вопросы. Главной проблемой становится зарождение жестокости среди юного поколения.

Картина собрала резко полярные оценки мировой кинопрессы, критики хвалили ее за сильную операторскую и режиссерскую работу, продуманные диалоги, но в то же время обвиняли в монотонности и недосказанности.

Изначально фильм был снят в цвете, а затем был переведен в черно-белый цвет. Холодный монохром кинематографии напоминает фотографии Августа Зандера. Белые повязки приобретают дополнительную символическую нагрузку как предтеча нацистских нарукавных повязок и желтой звезды еврейских гетто. 


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DarkII

Каких своих? Телевизора пересмотрел? Там народ горой за него. Виновность не доказана. А его уже отстраняют....

usacomp

Заголовок должен быть, "Российская экономика «вернулась» в август 1998 года"

great_america

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лачинов

Вот если бы вернуться к соотношению цен и доходов 2010 ого года. Это было бы неплохо.

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