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Пираты захватили танкер с россиянами в Гвинейском заливе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy

Пираты в Гвинейском заливе захватили 15 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера Curacao Trader.

Танкер подвергся нападению в пятницу утром, примерно в 210 морских милях от побережья Бенина, говорится в сообщении компании Alison Management Corp, владеющей танкером. Сейчас судно дрейфует.

Известно, что судно направлялось в Того под флагом Либерии. В какой-то момент восемь человек с оружием приблизились к нему на лодке и поднялись на борт. Танкер способен перевозить нефть и химические вещества.

На помощь танкеру уже направилось другое судно. По предварительным данным, среди заложников четверо украинцев, остальные — россияне.

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