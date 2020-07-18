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Локализован разлив топлива на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Олеся Чистякова

Последствия утечки топлива из поврежденного во время шторма судна ликвидировали на озере Байкал в Иркутской области.

Загрязнение полностью локализовано, на месте работают сотрудники МЧС, водолазы и другие специалисты, сообщает в субботу Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. Проводится проверка.

Отмечается, что пятно ликвидировали с помощью абсорбентов, разлагающих нефтепродукты, которые не требуют дополнительной утилизации. В результате ЧП в озеро могло попасть порядка 100 литров топлива.

Утечка произошла 16 июля из пришвартованного частного судна, инцидент зафиксировали вблизи поселка Хужир острова Ольхон. По предварительным данным, во время шторма судно повредило о причал, в результате оно сильно накренилось.

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