НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Код Да Винчи»

Источник:
Sibnet.ru
78 0
Фото: © кадр из фильма

Фильм «Код Да Винчи» основан на разгадывании древней тайны, связанной с религией, художественный вымысел картины возмутил представителей церкви, а в некоторых странах картину даже не допустили к показу.

США, 2006 год, режиссер Рон Ховард, 12+
В главных ролях: Том Хэнкс и Одри Тоту

Мистический триллер рассказывает об опасных приключениях профессора в области символики Роберта Лэнгдона и криптолога Софи Невё. Пара пытается расшифровать загадочный код, который приведет их к разгадке древней тайны.

Фильм подвергся сокрушительной критике со стороны религиозных организаций, по их мнению, снятая по популярной книге картина оскорбляет Священное Писание.

В Москве премьера фильма сопровождалась акцией протеста Союза православных граждан (СПГ). По словам главы московского регионального отделения СПГ Кирилла Фролова, «Код Да Винчи» — это стремление развенчать Христа как Богочеловека и уравнять добро и зло.

Несмотря на критику, фильм установил кассовые рекорды в странах с большим количеством католиков — таких, как Италия и Испания. В Индии, Китае, Пакистане, Иордании и Египте показ фильма был запрещен. 


Еще по теме
Фильм дня: «Чокнутый профессор»
Фильм дня: «Помни»
Фильм дня: «21 мост»
Фильм дня: «Убийца»
смотреть все
Культгид #Фильм дня
КАРТИНА ДНЯ
•
США ввели санкции против Кадырова
•
Российскую элиту заподозрили в получении вакцины от коронавируса
•
Путин поддержал перенос «Бессмертного полка» на 2021 год
•
Российская экономика «вернулась» в 2010 год
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Летит к Земле: где смотреть комету NEOWISE
Сибирь 20.07.2020 19:29
Мэр Норильска подал в отставку
Сибирь 20.07.2020 19:14
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
Сибирь 20.07.2020 19:08
Фонтан воды в Барнауле выбил стекла машин
Сибирь 20.07.2020 16:34
Самое популярное
Обнаженная модель примерила прозрачное платье
4790
Госдума разрешила массовую вырубку леса возле Байкала
3560
Microsoft выпустила важное обновление Windows 10
3224
Путин поднял российские войска по тревоге
3209
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
США ввели санкции против Кадырова
•
Российскую элиту заподозрили в получении вакцины от коронавируса
•
Путин поддержал перенос «Бессмертного полка» на 2021 год
•
Российская экономика «вернулась» в 2010 год
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Медведев назвал политику США борзой
21
Путин поднял российские войска по тревоге
21
Российские военные заблокировали бронетехнику США
17
Кремль сделал предупреждение Киеву
14
Путин назвал главную экономическую задачу
13