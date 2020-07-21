Фильм дня: «Код Да Винчи»

Фильм «Код Да Винчи» основан на разгадывании древней тайны,
связанной с религией, художественный вымысел картины возмутил представителей
церкви, а в некоторых странах картину даже не допустили к показу.
США, 2006 год, режиссер Рон Ховард, 12+
В главных ролях: Том Хэнкс и Одри Тоту
Мистический триллер рассказывает об опасных приключениях профессора
в области символики Роберта Лэнгдона и криптолога Софи Невё. Пара пытается расшифровать
загадочный код, который приведет их к разгадке древней тайны.
Фильм подвергся сокрушительной критике со стороны
религиозных организаций, по их мнению, снятая по популярной книге картина оскорбляет Священное
Писание.
В Москве премьера фильма сопровождалась акцией
протеста Союза православных граждан (СПГ). По словам главы
московского регионального отделения СПГ Кирилла Фролова, «Код Да Винчи» — это
стремление развенчать Христа как Богочеловека и уравнять добро и зло.
Несмотря на критику, фильм установил кассовые рекорды в странах с большим количеством католиков — таких, как Италия и Испания. В Индии, Китае, Пакистане, Иордании и Египте показ фильма был запрещен.