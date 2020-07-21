Фильм дня: «Код Да Винчи»

Фильм «Код Да Винчи» основан на разгадывании древней тайны, связанной с религией, художественный вымысел картины возмутил представителей церкви, а в некоторых странах картину даже не допустили к показу.

США, 2006 год, режиссер Рон Ховард, 12+

В главных ролях: Том Хэнкс и Одри Тоту

Мистический триллер рассказывает об опасных приключениях профессора в области символики Роберта Лэнгдона и криптолога Софи Невё. Пара пытается расшифровать загадочный код, который приведет их к разгадке древней тайны.

Фильм подвергся сокрушительной критике со стороны религиозных организаций, по их мнению, снятая по популярной книге картина оскорбляет Священное Писание.

В Москве премьера фильма сопровождалась акцией протеста Союза православных граждан (СПГ). По словам главы московского регионального отделения СПГ Кирилла Фролова, «Код Да Винчи» — это стремление развенчать Христа как Богочеловека и уравнять добро и зло.

Несмотря на критику, фильм установил кассовые рекорды в странах с большим количеством католиков — таких, как Италия и Испания. В Индии, Китае, Пакистане, Иордании и Египте показ фильма был запрещен.