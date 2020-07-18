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Вспыхнул французский готический собор XV века

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Fab5669 / CC BY-SA 3.0

Собор Святых Петра и Павла во французском городе Нант, заложенный в 1434 году, загорелся. На месте работают пожарные.

Собор вспыхнул около 8 часов утра по местному времени, через пару часов пожарным удалось локализовать возгорание, однако из сооружения продолжает подниматься черный дым, передает французское издание 20 Minutes.

По предварительным данным, ущерб от пожара может быть значительным — фасад здания сильно пострадал, почернели средневековые витражи. Собор возводили 457 лет — с 1434 года до 1891 года.

В апреле 2019 года загорелся собор Парижской Богоматери. Его тушили 12 часов, в результате возгорания обрушились шпиль и треть крыши. Древнему сооружению был нанесен огромный ущерб, восстановление храма займет несколько лет.

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лачинов

Совершенно верно. Только дело не в возможности критики власти, а в доступности и реальности пути к достижению...

great_america

"дать людям возможность работать, зарабатывать" - в России работать не значит зарабатывать. В Америке...

лачинов

Не удивлюсь если объемы вырубок будут с изрядным "запасом".

gtk87

Разница глобальная и не потому что уважать себя стали больше, а потому что просто окуневшие по жизни...

ager

Путин кто? жители Хабаровска точно знают ответ