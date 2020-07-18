Вспыхнул французский готический собор XV века

Собор Святых Петра и Павла во французском городе Нант, заложенный в 1434 году, загорелся. На месте работают пожарные.

Собор вспыхнул около 8 часов утра по местному времени, через пару часов пожарным удалось локализовать возгорание, однако из сооружения продолжает подниматься черный дым, передает французское издание 20 Minutes.

По предварительным данным, ущерб от пожара может быть значительным — фасад здания сильно пострадал, почернели средневековые витражи. Собор возводили 457 лет — с 1434 года до 1891 года.



Notre Dame Katedrali’nden sonra imdi de tarih Nantes Katedrali alevler iinde..pic.twitter.com/akA1SD3nak — Halim Selim (@Observer2200) July 18, 2020

В апреле 2019 года загорелся собор Парижской Богоматери. Его тушили 12 часов, в результате возгорания обрушились шпиль и треть крыши. Древнему сооружению был нанесен огромный ущерб, восстановление храма займет несколько лет.