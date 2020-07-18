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Погибла чемпионка мира по фигурному катанию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Чемпионка мира среди юниоров фигуристка Екатерина Александровская выпала из окна и погибла в Москве.

«Тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома на улице 1905 года», — передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Спортсменка оставила предсмертную записку, в которой было только одно слово: «Люблю».

Александровская до 2011 года выступала в одиночном фигурном катании, весной 2012 года россиянка переехала в Днепропетровск и начала кататься в паре с украинцем Владиславом Лысовым.

В 2014 году Александровская вернулась в Москву и сменила партнера, начав выступать с Александром Епифановым. Летом 2016 года приняла предложение Австралийской федерации фигурного катания сменить спортивное гражданство.

Фигуристка выступала в паре с Харли Уиндзором. Она победила на юниорском ЧМ-2017 и трех этапах серии Гран-при, а также стала двукратной чемпионкой Австралии. В 2019 году пара распалась, Александровская покинула Австралию и вернулась в Россию.

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Топ комментариев

лачинов

Совершенно верно. Только дело не в возможности критики власти, а в доступности и реальности пути к достижению...

great_america

"дать людям возможность работать, зарабатывать" - в России работать не значит зарабатывать. В Америке...

лачинов

Не удивлюсь если объемы вырубок будут с изрядным "запасом".

gtk87

Разница глобальная и не потому что уважать себя стали больше, а потому что просто окуневшие по жизни...

mantihid

да им плевать на ваше озеро, им тут не жить