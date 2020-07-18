Электронные трудовые книжки легализовали в России

Россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Электронная трудовая книжка — практически полный аналог бумажного документа, в ней есть сведения о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине прекращения трудового договора.

Посмотреть электронную книжку можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг или через мобильные приложения этих ресурсов. Кроме того, сведения из электронной книжки можно получить в виде бумажной выписки.

Закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу с 1 января 2020 года. До 31 октября работодатели должны сообщить персоналу о возможности выбора формата трудовой книжки — бумажного или электронного.

Сотрудники до 31 декабря 2020 года должны определиться с выбором. При выборе электронной формы бумажная трудовая книжка выдается на руки, а работодатель перестает отвечать за ее ведение.

При этом в электронном варианте будут фиксироваться только сведения с 2020 года, поэтому бумажную трудовую книжку необходимо сохранить. У всех, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 года, будут только электронные трудовые книжки.