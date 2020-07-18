Луна «помолодела» на сто миллионов лет

Исследователи уточнили возраст окончания формирования Луны, она сформировалась на 100 миллионов лет позже, чем предполагалось.

Ученые оценили время, за которое застыла верхняя кора Луны, пояснил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый. В результате Луна «помолодела» примерно на сотню миллионов лет.

Согласно уточненной оценке, Луна сформировалась 4 миллиарда 425 миллионов лет назад. Для полного затвердевания поверхности Луны потребовались 200 миллионов лет, а не 35 миллионов лет, как считалось раньше.

Зеленый напомнил, что есть две версии образования Луны — формирование вместе с Землей из общего протопланетного диска или возникновение после столкновения Земли с гипотетической планетой Тейя.