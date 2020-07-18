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Луна «помолодела» на сто миллионов лет

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © NASA

Исследователи уточнили возраст окончания формирования Луны, она сформировалась на 100 миллионов лет позже, чем предполагалось.

Ученые оценили время, за которое застыла верхняя кора Луны, пояснил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый. В результате Луна «помолодела» примерно на сотню миллионов лет.

Согласно уточненной оценке, Луна сформировалась 4 миллиарда 425 миллионов лет назад. Для полного затвердевания поверхности Луны потребовались 200 миллионов лет, а не 35 миллионов лет, как считалось раньше.

Зеленый напомнил, что есть две версии образования Луны — формирование вместе с Землей из общего протопланетного диска или возникновение после столкновения Земли с гипотетической планетой Тейя.

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Топ комментариев

лачинов

Совершенно верно. Только дело не в возможности критики власти, а в доступности и реальности пути к достижению...

great_america

"дать людям возможность работать, зарабатывать" - в России работать не значит зарабатывать. В Америке...

лачинов

Не удивлюсь если объемы вырубок будут с изрядным "запасом".

gtk87

Разница глобальная и не потому что уважать себя стали больше, а потому что просто окуневшие по жизни...

mantihid

да им плевать на ваше озеро, им тут не жить