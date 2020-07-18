Обнаружен самый ранний симптом коронавируса

Самым ранним симптомом коронавируса может быть сыпь в ротовой полости, выяснили испанские ученые.

Сильную сыпь на слизистой оболочке рта, которая называется энантема, обнаружили у 29% наблюдаемых пациентов. При этом симптом появился у них примерно за два дня до других клинических признаков COVID-19, пишет JAMA Dermatology.

При этом исследователи отмечают, что наблюдение подобного симптома затруднено, так как врачи обычно соблюдают технику безопасности, что создает сложности при осмотре ротовой полости пациентов.

Ранее Минздрав России предупреждал, что первым возможным симптомом заражения коронавирусом могут быть поражения кожи. У заболевших COVID-19 граждан зачастую наблюдаются дерматозы и кожные сыпи.