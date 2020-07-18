Самые зрелищные убийства CS:GO попали на видео

Видео с самыми зрелищными моментами профессиональных игр в дисциплину Counter-Strike: Global Offensive за 2019 год появилось на YouTube

Авторы ролика собрали самые эффективные и красочные убийства соперников, сделанные в киберспортивных матчах. В некоторых эпизодах игроки демонстрируют свое невероятное мастерство.

Так, один из героев видео по очереди перестрелял четырех игроков из команды противника из обычного пистолета. В другом эпизоде снайпер убивает врага прямо в воздухе, а затем разворачивается и стреляет в соперника, который выпрыгнул из окна здания.

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Комментаторы восхитились реакцией профессиональных игроков. Некоторые отметили, что некоторые эпизоды можно рассмотреть только при замедлении видео, так как происходящее на экране напоминает ураганный экшен.