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Самые зрелищные убийства CS:GO попали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: steamXO / Public Domain Mark

Видео с самыми зрелищными моментами профессиональных игр в дисциплину Counter-Strike: Global Offensive за 2019 год появилось на YouTube

Авторы ролика собрали самые эффективные и красочные убийства соперников, сделанные в киберспортивных матчах. В некоторых эпизодах игроки демонстрируют свое невероятное мастерство.

Так, один из героев видео по очереди перестрелял четырех игроков из команды противника из обычного пистолета. В другом эпизоде снайпер убивает врага прямо в воздухе, а затем разворачивается и стреляет в соперника, который выпрыгнул из окна здания.

Комментаторы восхитились реакцией профессиональных игроков. Некоторые отметили, что некоторые эпизоды можно рассмотреть только при замедлении видео, так как происходящее на экране напоминает ураганный экшен.

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Топ комментариев

great_america

"дать людям возможность работать, зарабатывать" - в России работать не значит зарабатывать. В Америке...

ager

Путин кто? жители Хабаровска точно знают ответ

AK47PROSecurity

Значит все будет наоборот. Готовьтесь. Его слова всегда наоборот делали.

Uynachalnica

https://info.sibnet.ru/articles/?text=%D0%9...%B0%D1%87%D1%83 - както так!

WSG0600-164-164

Зачёт, химкомбинатик на Красной площади тоже не помешает?