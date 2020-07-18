Новосибирский священник умер от COVID-19

Новосибирский протоиерей Андрей Федоров скончался от осложнений после COVID-19, сообщает Telegram-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«17 июля 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 60 году жизни скончался клирик Новосибирской епархии протоиерей Андрей Федоров», — говорится в сообщении.

Он был настоятелем подворья в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на станции Мочище. Прихожане храма собирают деньги для помощи его семье, прося перечислить их на банковскую карту.

Протоиерей родился 19 августа 1960 года, в 1995 году он окончил Московскую духовную семинарию. Согласно сайту прихода, Федоров преподавал в Новосибирском государственном педагогическом университете и Сибирском государственном университете путей сообщения.