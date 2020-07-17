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Вышла игра Ghost of Tsushima

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: steamXO / Public Domain Mark

Экшен в открытом мире Ghost of Tsushima вышел на консоли PlayStation 4, игра регулярно входила в топы самых ожидаемых проектов 2020 года.

Стандартное издание игры обойдется для российского покупателя в 4,5 тысячи рублей. Средняя оценка экшена на агрегаторе рецензий на сегодня составляет 83 балла из 100. Игра получила рейтинг «Для зрелой аудитории» с возрастным ограничением 17+.

События Ghost of Tsushima разворачиваются во время вторжения монгольских войск на территорию Японии в XIII веке. Главным героем экшена стал Дзин Сакай — племянник правителя острова Цусима.

Полное прохождение Ghost of Tsushima с побочными квестами займет 30–50 часов. Игра является эксклюзивом PlayStation 4.

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Топ комментариев

volmen

В аду чертей нет, они все давно уже здесь.

Иркут 69

Самый страшный шаг... и гадский. Хуже не придумать. Лес в Прибайкалье это естественный барьер для биоциноза...

лачинов

Совершенно верно. Только дело не в возможности критики власти, а в доступности и реальности пути к достижению...

Uynachalnica

А расширять магистрали кто собирается?

лачинов

Не удивлюсь если объемы вырубок будут с изрядным "запасом".