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Рособрнадзор оценил сложность ЕГЭ по химии

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Рособрнадзор отреагировал на жалобы родителей и выпускников, которые ранее посчитали, что задания ЕГЭ по химии в этом году оказались слишком сложными.

«Результаты ЕГЭ по химии стоит обсуждать после экзамена, когда мы увидим, как участники его реально сдали», — говорится в сообщении ведомства. Мероприятие прошло 16 июля, участие в экзамене принимали около 90 тысяч человек.

Отмечается, что после получения результатов ЕГЭ и статистических данных о выполнении участниками экзамена всех заданий КИМ будет проведен содержательный анализ выполнения экзаменационных работ участниками ЕГЭ 2020 года

На сайте Change.org сразу после проведения экзамена появилась петиция, в которой говорилось, что задания на экзамене были рассчитаны на вузовский уровень подготовки и не соответствовали демоверсиям, по которым готовились школьники.

«Задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков. Чтобы успешно сдать экзамен по химии, недостаточно знать на отлично школьную программу», — указали авторы обращения.

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