Кремль сделал предупреждение Киеву

Отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что согласование нового документа невозможно без участия представителей ЛНР и ДНР, а Киев категорически отказывается от контактов с ними.

О необходимости изменить некоторые положения Минских соглашений президент Украины Владимир Зеленский заявил в декабре прошлого года. Тогда Зеленский отметил, что с момента заключения соглашений прошло уже четыре года.

В марте президент Украины отметил, что Киев может отказаться от проведения с Россией переговоров по Донбассу, если не получится добиться прогресса в этом вопросе через год.