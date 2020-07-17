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Кремль сделал предупреждение Киеву

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что согласование нового документа невозможно без участия представителей ЛНР и ДНР, а Киев категорически отказывается от контактов с ними.

О необходимости изменить некоторые положения Минских соглашений президент Украины Владимир Зеленский заявил в декабре прошлого года. Тогда Зеленский отметил, что с момента заключения соглашений прошло уже четыре года.

В марте президент Украины отметил, что Киев может отказаться от проведения с Россией переговоров по Донбассу, если не получится добиться прогресса в этом вопросе через год.

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