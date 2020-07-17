Россиянин выиграл в лотерею астрономическую сумму

Житель Москвы выиграл 300 миллионов рублей в лотерею Гослото «6 из 45», сообщает пресс-служба распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».

Точная сумма выигрыша составила 303 527 903 рубля, однако с помощью развернутой ставки игрок увеличил свой выигрыш до 304 727 903 рублей. Отмечается, что это одна из самых крупных побед в истории лотереи.

Мультимиллионером стал участник 5249-го тиража, он купил билет в мобильном приложении и отгадал числа выигрышной комбинации: 23, 38, 12, 35, 16, 31. «Победитель из Москвы пока не объявился», — отмечается в сообщении.

Крупнейший в истории США выигрыш, выпавший на один билет, составил 758 миллионов долларов. Эту невероятную сумму 23 августа 2017 года выиграла в популярную лотерею Powerball 53-летняя Мэйвис Уончик.