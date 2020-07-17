НАВЕРХ
Отношения
Карьера
Любовь
Психо
Праздник
Оракул

Просмотр порно вызывает импотенцию

Источник:
Eaucongress.uroweb.org
345 3
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пристрастие к порно ухудшает эректильную функцию, выяснила международная команда ученых. Исследователи представили соответствующий доклад на Ежегодном урологическом конгрессе

Специалисты установили существенную связь между временем, проведенным за просмотром порно, и ростом проблем с эректильной функцией при сексе с партнером. Мужчины, которые смотрят больше порно, намного чаще сталкиваются с проблемами в половых отношениях с партнером.

Исследование также показало, что только 65% мужчин считали, что секс с партнером более захватывающий, чем просмотр порнографии. Кроме того, 20% мужчин смотрели все более изощренное порно, чтобы получить тот же уровень возбуждения, что и раньше.

При этом эксперты подчеркивают, что в некоторых случаях просмотр порно может быть полезен — например, его используют в качестве подспорья в лечении сексуальных дисфункций. Однако несомненно, что порно влияет на отношение мужчин к сексу.

Еще по теме
Китайский журналист перечислил недостатки российских девушек
Карантин привел к мыслям о разводе 3% россиян
Самоизоляцию посчитали причиной отказа от секса
Интим на расстоянии: как работают умные секс-игрушки 18+
смотреть все
Отношения #Любовь #Здоровье
  • стельки до 10.02
  • Термобелье реклама
  • сексфис до 10.01
  • Солнечные очки
  • Интим-шоп
  • Как выбрать презерватив
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль сделал предупреждение Киеву
•
Российские истребители перехватили самолет-шпион НАТО
•
Рособрнадзор оценил сложность ЕГЭ по химии
•
Россиянин выиграл в лотерею астрономическую сумму
Подробности
•
Спустя 15 лет: СК раскрыл подробности дела Фургала
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
Как это работает
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Секреты специй: как замариновать куриный шашлык
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Туристку из Новосибирска эвакуировали с Северо-Чуйского хребта
Сибирь 17.07.2020 17:46
Проливные дожди размыли дороги и мосты в высокогорьях Алтая
Сибирь 17.07.2020 17:21
Новосибирские ученые завезли на Байкал мышей
Сибирь 17.07.2020 17:09
Памятник архитектуры потушили в Барнауле
Сибирь 17.07.2020 16:51
Самое популярное
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
8916
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
6203
Выпущен бесплатный «клон» Windows 10
4255
Обнаженная модель примерила прозрачное платье
3233
Обсуждение (3)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль сделал предупреждение Киеву
•
Российские истребители перехватили самолет-шпион НАТО
•
Рособрнадзор оценил сложность ЕГЭ по химии
•
Россиянин выиграл в лотерею астрономическую сумму
Как это работает
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Секреты специй: как замариновать куриный шашлык
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

volmen

В аду чертей нет, они все давно уже здесь.

Иркут 69

Самый страшный шаг... и гадский. Хуже не придумать. Лес в Прибайкалье это естественный барьер для биоциноза...

лачинов

Совершенно верно. Только дело не в возможности критики власти, а в доступности и реальности пути к достижению...

Uynachalnica

А расширять магистрали кто собирается?

лачинов

Не удивлюсь если объемы вырубок будут с изрядным "запасом".