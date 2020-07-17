Просмотр порно вызывает импотенцию

Пристрастие к порно ухудшает эректильную функцию, выяснила международная команда ученых. Исследователи представили соответствующий доклад на Ежегодном урологическом конгрессе

Специалисты установили существенную связь между временем, проведенным за просмотром порно, и ростом проблем с эректильной функцией при сексе с партнером. Мужчины, которые смотрят больше порно, намного чаще сталкиваются с проблемами в половых отношениях с партнером.

Исследование также показало, что только 65% мужчин считали, что секс с партнером более захватывающий, чем просмотр порнографии. Кроме того, 20% мужчин смотрели все более изощренное порно, чтобы получить тот же уровень возбуждения, что и раньше.

При этом эксперты подчеркивают, что в некоторых случаях просмотр порно может быть полезен — например, его используют в качестве подспорья в лечении сексуальных дисфункций. Однако несомненно, что порно влияет на отношение мужчин к сексу.