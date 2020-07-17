Российские истребители перехватили самолет-шпион НАТО

Истребители Северного флота перехватили норвежский разведывательный самолет над акваторией Баренцевого моря, сообщает российский Национальный центр управления обороной.

Отмечается, что самолет-шпион был идентифицирован, как Lockheed P-3 Orion ВВС Норвегии. Он не нарушал государственную границу России. После перехвата он изменил траекторию полета и удалился от российской границы.

Самолеты стран НАТО за последнюю неделю провели у российских границ 32 разведывательных полета. Так, во вторник в небе над Баренцевым и Черным морями были замечены самолеты стран НАТО.

В частности, в районе Баренцева моря был замечен норвежский самолет-разведчик Р-3С Orion, а над Черным морем — американские самолеты-разведчики Р-8А Poseidon, RС-135 и беспилотник MQ-9А Reaper.