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США разработают закон против «российских хакеров»

Источник:
РИА Новости
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Фото: United States House of Representatives or Office of the Speaker of the House

Лидер республиканского меньшинства в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти пообещал подготовить новый законопроект против «российских хакеров».

«Продолжающиеся злонамеренные действия Москвы, направленные на то, чтобы ослабить наш ответ на пандемию, не должны остаться без ответа. В предстоящие дни я представлю законопроект, чтобы обеспечить привлечение к ответственности этих российских хакеров», — приводит РИА Новости слова Маккарти.

В четверг структуры кибербезопасности США, Великобритании и Канады распространили рекомендации по попыткам взлома разработок вакцины, в которых они винят российские государственные структуры.

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В рекомендациях Агентства национальной безопасности США говорится, что «группа российской разведывательной службы действовала в отношении организаций, участвующих в разработке вакцины от COVID-19 в Соединенных Штатах, Канаде и Великобритании, чтобы, вероятно, украсть информацию и интеллектуальную собственность, имеющие отношение к разработке и тестированию вакцин от COVID-19».

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия не приемлет обвинения в хакерских атаках по вакцине. В частности, говоря о обвинениях из Лондона, он, что Москва не располагает информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании, и никакого отношения к этому не имеет.

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Политика #Мир #Говорят о России #Интернет
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Топ комментариев

volmen

В аду чертей нет, они все давно уже здесь.

Иркут 69

Самый страшный шаг... и гадский. Хуже не придумать. Лес в Прибайкалье это естественный барьер для биоциноза...

лачинов

Совершенно верно. Только дело не в возможности критики власти, а в доступности и реальности пути к достижению...

Uynachalnica

А расширять магистрали кто собирается?

лачинов

Не удивлюсь если объемы вырубок будут с изрядным "запасом".