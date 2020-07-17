Туристку из Новосибирска эвакуировали с Северо-Чуйского хребта

Спасатели Республики Алтай эвакуировали туристку, пострадавшую в горах Республики Алтай, за ней был отправлен вертолет, сообщило МЧС региона.

Девушка 1994 года рождения находилась в составе группы туристов из Новосибирска, они были зарегистрированы у спасателей.

На перевале Москвич в районе Северо-Чуйского хребта она упала и сломала ногу. Из-за открытого перелома началось кровотечение. Ей оказали помощь и вызвали спасателей.

Спасатели и медики вылетели на помощь на вертолете Ми-8. Девушку уже доставили в Республиканскую больницу в Горно-Алтайске, она находится в удовлетворительном состоянии.